Op dit uur mag het wat meer zijn: De Flames anders bekeken in erg leuke fotoshoot

Foto: © photonews

In het kader van de voetbalexpo "Goal! The Football Experience" kwamen de Belgian Red Flames deze week eens op een andere manier in het nieuws. Met enkele topfotografen werd een leuke fotoshoot gedaan. En die had niet zoveel om het lijf.

De expositie is vanaf midden februari te zien in de Nekkerhallen van Mechelen en er werd voor de shoot met de Belgian Red Flames met topfotograaf Henk Van Cauwenbergh gewerkt. En dat leverde toch wel enkele leuke resultaten op.

De Flames zelf lanceerden via de sociale media alvast een leuke teaser. Meer zien? Dan moet je naar de expositie gaan kijken vanaf februari dus.