Verrassing! Anderlecht verwijderde in alle stilte een speler die als groot talent werd binnengehaald

Anderlecht probeert transfers zoveel mogelijk binnenskamers te houden. En dat lukt wonderwel de laatste tijd. Adrien Trebel kwam al als een verrassing en nu werd er nog eentje bekend.

Oswal Alvarez is immers geen speler van Anderlecht meer, weet HLN. De Colombiaan zijn contract werd in alle stilte verbroken. Alvarez speelde vorig seizoen in december een reeks matchen, maar viel toen - alweer - geblesseerd uit. En dat was de rode draad doorheen heel de periode van de aanvaller bij Anderlecht.

Alvarez werd binnengehaald als het grootste talent van Colombia, maar werd steeds afgeremd door blessures. De ene spierblessure volgde de andere op, net als de operaties. Dat werd Anderlecht op de duur te veel en ze lieten hem gaan. Nu is hij in Colombia op zoek naar een nieuwe club.