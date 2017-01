PL-overzicht: Kabasele start én scoort, Fellaini en United mogen Rooney dankbaar zijn

Foto: © photonews

'België boven' zaterdagmiddag in de Premier League. Fellaini, Benteke, Lukaku, Kabasele, Januzaj, ... Stuk voor stuk kwamen ze in actie.

Niet allemaal met evenveel succes. De Belg die persoonlijk succes kende was Christian Kabasele. De zogezegd overbodige verdediger stond in de basis en scoorde de openingstreffer voor Watford op bezoek bij Bournemouth. Lange tijd leek een uitzege in de maak, maar in het slot viel toch nog de 2-2.

Nacer Chadli (WBA) boekte wel een driepunter dit weekend na 2-0 winst bij Sunderland. Adnan Januzaj deed een dik uur mee. Het boeiendste duel op papier, dat tussen Christian Benteke en Romelu Lukaku, leverde lange tijd geen goals op. De Belgische goalgetters konden niet scoren, Everton-rechtsback Coleman. Kevin Mirallas ging voor het slotkwartier naar de kant.

Marouane Fellaini bleef zaterdag puntenloos achter. Door een own goal van ploegmaat Juan Mata verloor Man United op bezoek bij Stoke City.

