Waarom Weiler tevreden is en waarom Stanciu zal moeten oppassen...

Foto: © photonews

René Weiler is tevreden met wat hij er bijkreeg, al waren dat slechts twee spelers. Met Isaac Kiese Thelin en Adrien Trebel heeft hij heel wat meer opties, ook qua systeem.

4-2-1-3

Het systeem dat Weiler al quasi het hele seizoen speelt, maar nu heeft hij ook de optie om met twee meer verdedigend ingestelde spelers te beginnen in moeilijke matchen. Of Trebel in te brengen om bij een voorsprong voor meer stabiliteit te zorgen op het middenveld. Als hij daarvoor kiest, is het vermoedelijk Nicolae Stanciu die zijn plaatsje zal verliezen ten voordele van Trebel. Maar ook de plaatsje van Tielemans en Dendoncker zijn ineens duur geworden.

4-4-2

Weiler kan nu ook met twee aanvallers aantreden. Toen Hamdi Harbaoui nog de tweede spits was, kon/wou hij dat niet doen omdat hij te veel hetzelfde profiel heeft als Teodorczyk. Met Thelin heeft Weiler nu een aanvaller die complementair moet zijn met de Pool. Op het middenveld wordt het dan wel vechten, want dan is er geen plaats voor een echte aanvallende middenvelder (Stanciu). En zullen Trebel, Dendoncker en Tielemans moeten dringen. "De beste gaat spelen", liet Weiler zich al ontvallen. De concurrentiestrijd is aangescherpt...

3-5-2

Het systeem dat Weiler al eens uitprobeerde, maar snel ook weer liet vallen. In deze vorm zou er bij Anderlecht wel plaats zijn voor alle middenvelders, maar heeft Stanciu alweer een probleem. Voor de Roemeen zal de extra concurrentie ook geen kwaad kunnen, want hij zal moeten presteren om te blijven staan. Achteraan zou een trio Spajic-Kara-Nuytinck dan kunnen.