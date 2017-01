Le nouveau Simon est arrivé! "Dankzij God (alweer) speel ik zo goed'

Foto: © photonews

Men hoopte bij Gent dat het met Samuel Kalu een nieuwe, misschien zelfs verbeterde versie van Simon binnengehaald had. Wel, als we op zijn eerste wedstrijd afgaan, blijkt dat te kloppen.

Kalu was, op het enthousiasme van zijn eerste match, een echte gesel voor de jongens achterin bij Charleroi. Hij dribbelde dat het een lieve lust was. Ja, ook voorbij Clinton Mata, misschien wel de beste rechtsback in België. "Die was sterk, ja."

Die dribbels zijn een cadeau van God -Samuel Kalu

Ook qua interviews kan je een parallel trekken tussen Moses Simon en zijn landgenoot. Veel lachen, maar weinig zeggen. En als we iets te positief doen, is het allemaal dankzij hierboven. "Die dribbels, dat is Gods gift aan mij. Of ik nog beter kan? Bij de gratie van God, wel."

Assist: Onzelievenheer

Straks zou je nog denken dat Onzelievenheer hoogstpersoonlijk neerdaalde om die voorzet op Milicevic z'n hoofd te schilderen. Milicevic met de kop laten scoren, dat zijn er overigens niet veel gegeven. "Hij liep vooral ook goed", gaf het Nigeriaanse talent nog ootmoedig toe. Spreek maar met je voeten, Samuel. Ze zijn mooi en gaaf genoeg.