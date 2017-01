Spanning in 2A blijft duren door overwinningen Club Brugge én Melsele

Foto: © Leo Stolck

De spanning in 2e nationale A van het vrouwenvoetbal zal nog even blijven duren. Ook op deze speeldag liet de top-2 namelijk geen steekje vallen.

Club Brugge moest in eigen huis gewoon winnen van Wolvertem-Merchtem en dat deed het uiteindelijk ook, al was het nog vrij spannend: 3-1.

Dan deed Melsele beter: het won met maar liefst 1-7 op bezoek bij Olsa Brakel en blijft zo in de stand op drie punten geparkeerd. Binnen enkele weken is er dé topper in Melsele tegen Brugge, dan weten we vermoedelijk meer over wie eerste nationale mag ambiëren.

In Bergen en Chastre werd niet gespeeld, terwijl Sinaai (11-0) en Beveren (4-0 tegen Cercle Brugge) ook wisten uit te halen in hun wedstrijden.

