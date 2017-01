Knotsgekke Liverpool-Swansea, maar het lelijke eendje geeft titelaspiraties wel stevige knauw

Foto: © photonews

De verrassing van de speeldag in de Premier League is al bekend. Liverpool, één van de favorieten voor de titel in Engeland, ging in eigen huis ten onder tegen Swansea, voor de match de laatste in de stand.

De eerste helft bracht niet veel op, al had Mignolet wel geluk dat een bal op de paal belandde. De tweede helft maakte echter alles goed. Acht minuten had Fernando Llorente nodig om te tonen waarom Antonio Conte hem graag naar Chelsea zou halen. De aanvaller van Swansea tekende voor twee goals.

Maar Liverpool vocht terug en Jürgen Klopp bracht Divock Origi in het veld. De Reds leken eindelijk hun ritme gevonden te hebben en Firminho zorgde met twee knappe goals voor de gelijke stand. Alles leek erop dat Liverpool over de bezoekers zou gaan lopen, maar dat was buiten het geklungel in de lokale defensie gerekend.

De bal kwam via wat thuisverdedigers voor de voeten van Sigurdsson en die klopte Mignolet een derde keer. Liverpool laat zo na om dichter bij Chelsea te komen en ze kunnen de Londenaren zondag verder weg zien lopen. De titelkansen hebben alvast een stevige knauw gekregen.