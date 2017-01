Titelstrijd in beslissende plooi? Leider wint topper in 2e nationale B

Foto: © Dames Maria-Ter-Heide

Kraker in 2e nationale B in het vrouwenvoetbal. Het nummer 2 nam het namelijk op tegen het nummer 1. En ook KV Mechelen & co konden een goede zaak doen.

Wuustwezel staat op kop in de klassering, Maria-ter-Heide volgde als tweede op drie punten. Na een erg interessant duel waren het de bezoekers die de punten mochten mee naar huis nemen.

Eindstand: 1-2 voor Wuustwezel, dat zo zes punten uitloopt in de stand en nog een wedstrijd te goed heeft. KV Mechelen miste de kans om tweede te worden in de stand.

Ze verloren dure punten op bezoek bij Genk B. Na een gesloten wedstrijd eindigde de wedstrijd zoals hij begon; 0-0. Malinwa volgt nu op zeven punten van de leider.

{INSERT_MATCHDAY}