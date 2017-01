De hamvraag van dé derby: krijgt de keeper prei over zich heen?

Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft nog één doel dit seizoen: Zulte Waregem verslaan. Al zal dat niet makkelijk zijn, want Essevee speelt bovenin het kampioenschap mee en wil zo snel mogelijk zeker zijn van play-off 1.

De Vlasico: dé derby van de Vlasstreek. In Kortrijk krijgt de doelman dan al eens wat prei, aardappelen en andere ongein over zich heen tijdens de wedstrijd. Om maar te zeggen: een derby die leeft, zowel op als naast het veld.

"Maar we moeten het oppakken als een match als alle anderen", beseft Timothy Derijck. "Het is vooral belangrijk om de drie punten te pakken, zodat we bovenaan kunnen blijven meedraaien."

Bij Kortrijk hebben ze dan weer zin om toch nog mee te spelen voor play-off 1. "Wat moeten we anders doen? Aan 80% procent spelen in play-off 2?"

Selectie Zulte Waregem: Bossut, De fauw, Baudry, Marrone, Severin, Derijck, Lerager, Leye, Kaya, Naessens, Dalsgaard, Madu, Meïté, Gueye, Steppe, Lepoint, Bostyn, Cordaro, Hamalainen en Coopman.

Selectie KV Kortrijk: Goutas, De Smet, Pavlovic, Chevalier, Kage, Saadi, Sifakis, Van der Bruggen, Barbaric, De Mets, Joãozinho, Rougeaux, Mercier, Ouali, Kaminski, D’Haene, Van Loo, Veldwijk en Sarr.

Komen de bezoekers nu ook in Kortrijk winnen?

