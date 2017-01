Stuivenberg moet Genkse PO 1-ambitie levend houden in Eupen

Foto: © photonews

KRC Genk is in een bijzonder lastige strijd verwikkeld voor een ticketje bij de eerste zes. In Limburg beseffen ze dat elke misstap fataal kan zijn. Zeker tegen Eupen.

"We denken dat we het juiste plan hebben gevonden om tegen Eupen te winnen. Nu gaat het om de uitvoering", klinkt het bij coach Stuivenberg. Hopelijk werkt zijn plannetje want Genk liet in de competitie al té veel punten liggen waardoor het zich in een benarde situatie heeft gebracht.

De Smurfen namen een behoorlijke start na de winterbreak door op het veld van Oostende een 1-1 uitgangspositie te verwerven in de halve finale van de Beker. Benieuwd of Stuivenberg Genk naar een eerste competitiezege kan loodsen. Dat moet gebeuren zonder de langdurig geblesseerde Karelis. Malinovskyi wordt opnieuw aan de aftrap verwacht, de teruggekeerde Schrijvers begint wellicht op de bank.

Eupen kan met 20 punten voorlopig vrij ademhalen en kan voor eigen publiek vrijuit voetballen. Coach Jordi Condom moet het wel rooien zonder Timmermans, Kenne en Mouchamps.

