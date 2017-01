Ferrera weet het nu ook: spelers weghalen bij concurrenten Gent en Standard is niet zo makkelijk

Foto: © photonews

Yannick Ferrera is tevreden met de transfers die KV Mechelen deed, maar zoals elke coach zou hij niet klagen moest er nog wat kwaliteit bijkomen. Zo dacht hij aan spelers van Standard en Gent...

Maar, zo weet hij nu ook, transfers doen als je zelf een concurrent bent van die ploegen voor play-off 1 is niet zo makkelijk. Bij Standard zag hij Ryan Mmaee als extra spits wel zitten, bij Gent Rob Schoofs als middenvelder.

"Je weet nooit wat er nog gebeurt, maar met deze kern gaan we hoogstwaarschijnlijk de laatste negen matchen in. En hopelijk ook met dezelfde strijd en passie als voor de winterstop", aldus Ferrera in Het Nieuwsblad.