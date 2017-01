Wat kan Anderlecht zonder Afrikanen tegen 'new look' STVV?

Foto: © photonews

De winterstop zit er ook voor Anderlecht op. Om 18u krijgen ze in het Astridpark STVV over de vloer. Bij paars-wit moeten we nog niet te veel veranderingen verwachten, bij STVV daarentegen...

Anderlecht zag Sofiane Hanni, Frank Acheampong en Kara Mbodji naar de Afrika Cup vertrekken. Kara en Hanni worden naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Massimo Bruno en Uros Spajic. Op de rechtsachter krijgt Andy Najar nog de voorkeur op Dennis Appiah. En na een paar matchen op de bank te moeten beginnen, zal Nicolae Stanciu ook weer zijn plaats opeisen.

Bij STVV is het dan weer uitkijken wie er in de basis gaat staan. Van Club Brugge kregen de Limburgers drie spelers. Brandon Mechele lijkt in aanmerking te komen voor een basisplaats, net als Boli Bolingoli. Ook voor Igor Vetokele is er een plaatsje voorzien in de aanval. De Truienaars moeten toch beginnen oppassen nu er onderaan het klassement weer ploegen punten beginnen pakken.

