Anderlecht klopt STVV na onterechte penalty en klasseflits Stanciu

Foto: © photonews

Een uur lang was het in het Astridpark kou afzien, onderbroken door één penaltyfase die er eigenlijk geen was, maar wel een goal opleverde. Uiteindelijk was het Nicolae Stanciu die de zege veilig stelde met een schitterend doelpunt.

Anderlecht-trainer René Weiler had dan toch een verrassing in huis. Andy Najar moest op de bank beginnen terwijl Dennis Appiah, die drie maanden geen match speelde, mocht starten. De Hondurees had de laatste tijd echter wat last en het zou uit voorzorg geweest zijn. Trebel en Kiese zaten naast hem in de dugout. Bij STVV stonden met Vetokele, Mechele en Bolingoli onmiddellijk drie nieuwkomers op het veld.

Geen kansen

Vooraf liep iedereen redelijk optimistisch rond in het Astridpark. 4-0, 3-1, 3-0... dat waren zowat de resultaten die we hoorden. Maar de spelers van paars-wit voldeden allesbehalve aan de verwachtingen. Ook omdat Ivan Leko een betonblok achteraan had neergezet met drie centrale verdedigers en nog twee defensieve middenvelders ervoor. Anderlecht maakte de fout telkens in die trechter van geelhemden te kruipen.

Teodorczyk had wel héél veel verdedigers bij zich.

Het werd dan ook een bitter koude namiddag voor het publiek op de tribunes, want hartverwarmend was het allemaal niet. Na de zoveelste foute pass begonnen er na 20 minuten zelfs al fluitjes te klinken. We moeten ook zeggen, tot dan was er ook nog geen enkele kans of iets in die buurt te zien geweest.

Nieuwjaarscadeau

En dan gaf scheidsrechter Wim Smet een laat nieuwjaarscadeau aan Anderlecht. Bruno werd - net buiten de zestien - licht aangetikt door Bolingoli en Smet wees naar de stip. Tielemans zette zich achter de bal, maar miste. Al zette hij dat wel recht in de rebound door de bal toch binnen te schieten: 1-0. Paars-wit had wel het balbezit, maar al bij al was het toch moeilijk om de voorsprong verdiend te noemen en zeker de goal.

Pirard stopte in eerste instantie de penalty van Tielemans.

Anderlecht ontbrak ideeën en aanvallende impulsen van zijn backs. We weten niet of het een richtlijn was van Weiler, maar Obradovic en Najar gingen als wij het goed zagen amper één keer over hun vleugelaanvaller. En van positiewissels in het aanvallende compartiment was er evenmin sprake. STVV ving het allemaal redelijk rustig op. Tot Nicolae Stanciu zijn duivels ontbond.

Grote klasse Stanciu

De Roemeen, ook op stage in grote doen, besliste om het maar zelf te forceren. Hij rende de hele linkerflank af, keek of hij Teodorczyk kon bereiken, maar deed het dan toch maar zelf. De bal verdween onhoudbaar in de kruising. Een klasseflits! Hij begint zijn reputatie dan toch waar te maken. Maar STVV is niet de ploeg die opgeeft. Eerst was er De Petter die kon aanleggen, maar Boeckx pakte mooi.

Maar op een schot in één tijd van Gerkens moest hij zich toch gewonnen geven. STVV putte moed, maar Anderlecht was er via Teodorczyk en Chipciu toch korter bij om eentje te scoren. Adrien Trebel en Isaac Kiese mochten hun debuut nog maken. En die laatste lokte wel heel opvallend een strafschop uit. Tielemans deed het deze keer in één keer en daarmee was de kous in blessuretijd dan toch af.