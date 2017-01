Carrasco (in serieuze vormdip) en co. struikelen in het Baskenland

Foto: © photonews

Carrasco mocht met z'n vrienden van Atlético Madrid op bezoek bij Athletic Bilbao in Baskenland. Altijd een lastige verplaatsing, dat ondervonden de Colchoneros aan den lijve.

Nochtans zag het er meteen heel goed uit voor Atlético Madrid na de snelle openingsgoal van Koke na amper drie minuten. Maar vlak voor en vlak na de rust stelde Atlético al orde op zaken via Lekue en De Marcos.

Vormdip Carrasco

Atlético zette de achtervolging in, maar deed dat zonder onze landgenoot. Carrasco pakte iets over het uur een gele kaart en werd meteen gewisseld. Hij zit in een serieuze vormdip. De anders vlot scorende Carrasco stond al acht matchen niet meer aan het kanon.

Gelukkig voor Atlético Madrid loopt er nog ene Antoine Griezmann rond. Hij zorgde tien minuten voor tijd toch voor een punt. Atlético blijft zo drie punten achter Barcelona op de vierde plaats, Barça heeft wel nog een match tegoed.