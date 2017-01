Janevski met niet mis te verstane hint: "Iedereen kan zien dat we extra kwaliteit kunnen gebruiken"

Foto: © Photonews

Waasland-Beveren verloor gisteren met 0-1 van KV Oostende. Het water staat de fusieclub stilaan aan de lippen. Ook Cedomir Janevski luidt de alarmbel.

Het moet gezegd: het vertrek van Siebe Schrijvers (terug naar KRC Genk, nvdr.) is een ware aderling voor Waasland-Beveren. Hij was immers de enige die voor creativiteit en aanvallende impulsen kon zorgen.

Dat werd tegen KV Oostende enorm pijnlijk duidelijk. "Ik heb het na onze wedstrijd al veel te veel moeten zeggen", zucht Cedomir Janevski. "Het probleem is dat we enorm moeilijk scoren."

Ik hoop op één of twee versterkingen in de aanvallende linie - Cedomir Janevski

"Iedereen kan zien dat we extra kwaliteit kunnen gebruiken", is de tip van de coach voor zijn bestuur niet te ontkennen. "Ik hoop dan ook dat we in de aanvallende linie nog één of twee versterkingen zullen krijgen."

Ondertussen sluipt Royal Excel Mouscron dichter, terwijl KVC Westerlo volgende week op bezoek komt op de Freethiel. "Ik blijf herhalen dat we enkel naar onszelf moeten kijken", besluit Janevski. "Maar we moeten dan wel stilaan punten pakken."