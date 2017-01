Chelsea wil meewerken aan transfer van Diego Costa als Chinezen een monsterbod overwegen

Foto: © photonews

Chelsea is bereid om in volle titelstrijd topschutter Diego Costa van de hand te doen. De Braziliaanse Spanjaard staat al een tijdje in de belangstelling van Tianjin Quanjian, de nieuwe Chinese club van Axel Witsel.

Shu Yuhui, de steenrijke eigenaar van Tianjin Quanjian, zei onlangs nog dat Chelsea zijn topschutter pas na het seizoen in de Premier League wou laten vertrekken. Maar volgens de Sunday Times zouden de Blues ook deze winter al willen meewerken aan een transfer van de 28-jarige spits.

Op één voorwaarde: als de Chinezen 150 miljoen euro op tafel leggen. Als deze transfer doorgaat zou Diego Costa de duurste voetballer aller tijden worden. De Spanjaard is aan een sterk seizoen bezig in Engeland. Hij scoorde al 14 keer in de Premier League en staat met Chelsea autoritair aan de leiding.