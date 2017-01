Droogte van 13 matchen zonder winst voorbij: "Bij de rust zeiden we dat we met 2-1 gingen winnen"

Moeskroen dat nog eens kon winnen, dat was al geleden van 1 oktober 2016. Tegen Lokeren was het eindelijk nog eens zo ver. En dat het deugd deed, dat hoefde niet gezegd...

David Hubert had een glimlach van oor tot oor. "Na al ons werk mogen we eindelijk nog eens vieren. Het zag er bij de rust nochtans niet zo goed uit, maar dan hebben we de kopjes bij elkaar gestoken en voor onszelf gezegd dat we hier met 2-1 gaan winnen", zei hij achteraf bij Sporza. "Met Arslanagic en Matulevicius heeft de club inderdaad twee aardige transfers gerealiseerd."

Arslanagic zorgde meteen ook voor het winnende doelpunt. "Het helpt ook voor de andere jongens om beter voor de dag te komen. "Het belangrijkste was om weer aan te knopen met de zege en dat hebben we vanavond gedaan. Het is heerlijk om eindelijk nog eens te winnen."