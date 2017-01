Waarschijnlijk geen zware blessure voor Alderweireld: "Ging uit voorzorg naar de kant"

Foto: © photonews

Toby Alderweireld heeft dan toch geen blessure opgelopen in de topper tussen Manchester City en Tottenham. De Rode Duivel hinkte na een uur naar de kant en greep naar de hamstrings.

"Ik ging uit voorzorg naar de kant. Ik voelde stijfheid in de hamstring en wilde geen enkel risico nemen", reageerde Alderweireld na afloop van de wedstrijd. De 27-jarige Rode Duivel werd gisteren na 65 minuten gewisseld voor Harry Winks. Tottenham sleepte nadien nog een punt uit de brand (2-2) op het veld van Man City.

"Ik denk niet dat zijn blessure al te erg is. We zullen meer weten binnen enkele dagen, maar het ziet er niet al te erg en slecht uit voor Toby", klonk ook Spurs-trainer Mauricio Pochettino voorzichtig positief. Tottenham kan een blessure van Alderweireld immers missen als kiespijn, vorige week viel Jan Vertonghen immers ook al uit in het thuisduel tegen West Brom. Hij is zes weken buiten strijd.