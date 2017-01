Nieuwe OHL-coach Van Wijk vol lof voor De Decker en zijn ploeg: "Dit geeft Antwerp niet meer uit handen"

Foto: © Voetbalkrant.com

Antwerp is onder stoom gekomen en dat mocht nu ook OH Leuven ondervinden. Tuur Dierckx en Joren Dom fusilleerden de nieuwe ploeg van Dennis van Wijk. "Een verdiende zege, maar het had ook anders kunnen lopen", zei die achteraf.

Voor Van Wijk was het zijn eerste keer op de Leuvense bank nadat hij deze week overnam van Emilio Ferrera. Ook hij kon de negatieve spiraal echter niet doorbreken. "Antwerp had het meeste balbezit, maar wij speculeerden op de counter met onze drie snelle jongens achter Kostovski", aldus Van Wijk. "Maar de omschakeling verliep niet zo vlot. We maakten een paar keer de verkeerde keuze. Daar moeten we nu uit leren."

"De bal van Houdret op de lat was het keerpunt. Als het daar 1-1 was geworden, dan kon het zeker nog. Maar we moeten nu snel uit die verliezende prestaties kruipen, want dan blijf je ook tegenslag hebben. Bij Antwerp, momenteel heel goed bezig, zit het dan wel mee. Dat is nu eenmaal voetbal. We moeten proberen zo snel mogelijk aan te pikken met een overwinning. Ik denk dat Antwerp met De Decker de juiste man op de juiste plaats heeft. Ik denk niet dat ze dit nog uit handen gaan geven. Het begint op de Bosuil stilaan goed te lopen."