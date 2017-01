Transfergekte in januari: de meest spraakmakende deals sinds Trebel op een rijtje!

Foto: © photonews

De wintermercato barstte op 1 januari in alle hevigheid los. En ook deze week was er wel héél veel nieuws. Hoog tijd dus voor een round-up, want het is nodig. Volgt u even mee?

Binnenland

Diverse topclubs roerden zich ook deze week nog op de transfermarkt. Met oog op de play-offs is het belangrijk om op zo'n goed mogelijke manier de maand januari te overleven.

Anderlecht verraste een weekje geleden met Trebel van Standard, ondertussen zat niemand stil. Er zijn bijzonder veel geruchten op verschillende fronten, maar ook wel wat afgeronde deals.

Zo is de ruil tussen Verstraete en Van Der Bruggen helemaal rond. Van Der Bruggen speelde gisteren al voor Kortrijk, Verstraete ging naar Gent.

Siebe Schrijvers werd door Genk teruggehaald van Waasland-Beveren, terwijl Club Brugge Strandberg uitleende aan Westerlo. Gent zag Nielsen vertrekken, maar pakte Tekie binnen. Lokeren zag Martin komen, maar verloor Ingason en Moeskroen wist zich te versterken met Arslanagic. Anthony Vanden Borre? Die hield ermee op.

Buitenland

In het buitenland heel erg veel gegoochel met miljoenen. Zo ging Memphis Depay voor 16 miljoen euro van Manchester United naar Lyon, terwijl ook John Mikel Obi naar China trok.