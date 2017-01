Oud-international Marc Baecke (60) overleden na slepende ziekte

Voormalig Rode Duivel Marc Baecke is gisteren op 60-jarige leeftijd overleden. Hij bezweek aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Baecke was in de Belgische eerste klasse tien seizoenen actief bij SK Beveren en twee seizoenen bij KV Kortrijk. Hij speelde meer dan 300 wedstrijden in onze eerste klasse en werd ook 32 keer geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij kreeg uiteindelijk 15 caps.

Baecke begin jaren '80 een van de beste linksachters van België en stond op het WK 1982 tegenover het Argentinië van Diego Maradona. Door een doelpunt van Erwin Vandenbergh boekten de Rode Duivels tegen de Argentijnen een van hun grootste overwinningen ooit (1-0).

Baecke zei recent nog in een aflevering van het tv-programma 'De Kleedkamer' dat hij niet alles uit zijn carrière heeft gehaald: "Ik was een bon vivant die graag een pintje dronk en een sigaretje rookte", zei hij. Baecke had toen al zijn linkerbeen verloren als gevolg van een infectie. De hele Voetbalkrant-redactie wil zijn medeleven betuigen aan vrienden en familie.