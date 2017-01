Hij krijgt er flink van langs: "Met zo'n moonwalker halen we NOOIT play-off 1"

Standard en Club Brugge gingen op zondagnamiddag op zoek naar drie belangrijke punten. Blauw-zwart kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij een vreemd doelpunt.

Vossen kopte een voorzet van Denswil tegen de touwen, maar doelman Hubert zag er in die fase wel niet helemaal goed uit. Het leek alsof hij die bal echt wel had kunnen pakken.

Dat hadden ze ook op de sociale media in de smiezen, waar de goalie van de Rouches meteen met de grond gelijk gemaakt werd. Want ook daar zagen ze dat het geen onhoudbare bal was.

Hubert is zoals ik bij het spelen van Junglespeed, we weten dat we iets moeten doen maar denken ook "tgoh ja, laat maar". #STACLU — Brecht Herreman (@Herreman_B) 22 januari 2017

Hoeveel punten gaat Hubert ons nog kosten? #staclu — David Knockaert (@david_knockaert) 22 januari 2017

Cette erreur d'Hubert ... 🙄😭#STACLU — Antoine Demoulin (@AntoineDemou) 22 januari 2017

Hubert demonstreert perfect waarom zoveel topclubs een nieuwe keeper zoeken deze mercato #grabbelen #STACLU pic.twitter.com/xo46G6nw1r — Het Rsca Syndroom (@LeanderD11) 22 januari 2017

Standard koopt en verkoopt. Maar zolang Hubert daar in doel staat, haalt het nooit Playoff I. #staclu — Maarten (@LappieM) 22 januari 2017

Die actie van HUBERT komt vaak voor in FIFA 17 😂 #staclu — SJ ️ (@Legend_SmD17) 22 januari 2017