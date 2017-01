Vreemd bericht: 'Kara wil weg en kreeg ook toestemming'

Foto: © photonews

Is er toch nog een spraakmakende transfer op komst bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen, maar wel aan de uitgaande zijde. Het Spaanse Sport schrijft immers dat Kara Mbodji de toestemming heeft gekregen om te vertrekken.

Sevilla zou, net als Sunderland en Southampton, immers geïnteresseerd zijn in de Senegalees. Volgens het Spaanse medium heeft Kara gevraagd aan het bestuur om deze winter te mogen vertrekken en die zouden toegestemd hebben.

Een vreemd bericht aangezien Herman Van Holsbeeck woensdag nog liet weten dat er niemand van de sterkhouders mag vertrekken. De meeste fans hadden er ook op gerekend dat er een nieuwe verdediger zou aangetrokken worden, maar dat is - tot nu toe - niet gebeurd.

Veto Weiler

Een vertrek van Kara lijkt dan ook onwaarschijnlijk, behalve als Van Holsbeeck nog iets in zijn mouw zitten heeft. En het is niet dat de naam van Nicolas Lombaerts nu weer luider gaat klinken, want hij is een linksvoetige verdediger. René Weiler zal beslist zijn veto stellen indien er echt sprake zou zijn van een transfer.