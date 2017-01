Joren Dom, auteur van een fantastisch doelpunt (met beelden): "Ze zullen nu niet meer lachen"

Het gevaar bij Antwerp komt tegenwoordig van overal, iets waar Wim De Decker hard aan werkt op training. Het zal hem dan ook deugd gedaan hebben dat Joren Dom zaterdag met een fantastische goal uitpakte.

Zo vaak trapt Dom nu ook niet op doel, maar die van gisteren zat er fantastisch in. "Vorige week lachten ze nog met mijn zwak afstandsschot tegen Cercle Brugge", grinnikte de middenvelder. "Maar ik had gezegd dat als ik de kans had, ik het weer zou proberen. Ze zullen nu niet meer lachen!"

Nochtans was het geen makkelijke match voor The Great Old. "Het veld lag centraal wel goed, maar op de flanken werd het erger en erger. Het was zelfs gevaarlijk, maar ja, dat was voor beide ploegen het geval. En nu? Het worden allemaal nog moeilijke matchen en dat geldt voor elke ploeg. Toch merk ik dat we op dit moment moeilijk te kloppen zijn."

