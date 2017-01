Mechelen wil met zevende (!) thuiszege op rij PO1-ambitie kracht bijzetten, Westerlo voelt de degradatiekoorts weer stijgen

Foto: © photonews

KV Mechelen was eind 2016 de ploeg in vorm in onze hoogste klasse. Tegen Westerlo wil Malinwa die goede lijn doortrekken om uitzicht op PO1 te behouden.

Mechelen trok als enige club niet op winterstage. De Maneblussers zijn dus gehard voor de vriestemperaturen die ons land al dagen teisteren. Vanavond kan Ferrera geen beroep doen op de geschorsten Bjelica en Rits. Zo bestaat de kans dat nieuwkomer Ninis start.

Sterkhouder Mats Rits zit een schorsingsdag uit

Westerlo moet sedert zaterdagavond Moeskroen weer naast zich dulden en dus stijgt in de Kempen de degradatiekoorts. De volle buit meegraaien Achter de Kazerne, waar Mechelen al zes duels ongelsagen is, wordt geen evidentie. Annys en de langdurige geblesseerde De Ceulaer reizen niet mee. Voorin kiest Mathijssen wellicht voor het duo Acolatse-Ganvoula.

