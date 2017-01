Nainggolan en co houden titelstrijd in Serie A spannend

Foto: © Photonews

In Rome weigeren ze voorlopig om Juventus een vrijgeleide naar een nieuwe Italiaanse titel te geven. Zondagavond nam AS Roma het op tegen Cagliari, en Radja Nainggolan en co pakten de volle buit.

In het verleden droeg Nainggolan nog het shirt van Cagliari, maar tegenwoordig is Il Ninja natuurlijk niet meer weg te denken uit het collectief van AS Roma. Ook tegen zijn ex-club verscheen Nainggolan dus aan de aftrap.

Op doelpunten was het wachten tot vlak voor het uur. De bal ging naar aanvalsleider Edin Dzeko en de Bosnische aanvaller buffelde het leer tegen de touwen. Bij 1-0 bleef het, en zo laat Roma leider Juventus niet los.