Roeselare onderuit tegen Union, Antwerp lacht in vuistje en is op weg naar periodetitel

Roeselare wilde de aansluiting met Antwerp niet verliezen in eerste nationale B. Winst in de thuiswedstrijd tegen Union leek dan ook een absolute must. Maar het draaide anders uit.

Roeselare won de eerste periode in eerste nationale B en als het ook de tweede periode nog kan winnen, dan is er geen play-off meer nodig en zijn zij zeker van promotie.

Na een 1 op 6 tegen Antwerp en Lommel wilden de West-Vlamingen op Schiervelde dan ook graag winnen van Union om toch opnieuw de aansluiting te vinden bij The Great Old.

Maar dat zou niet lukken. Sterker nog: het was Alves da Silva Neto die halfweg de tweede helft voor de 0-1 zorgde. De Brusselaars hielden die voorsprong vast en wonnen zo drie belangrijke punten met oog op de top-4 en play-off 2.

Antwerp heeft nu in de stand van de tweede periode drie punten voorsprong op Lierse en al vier op Roeselare. Er zijn nog vijf speeldagen te gaan, alvorens we naar een finale play-off gaan.