Courtois imponeert, breekt record en krijgt lof uit alle hoeken: "Zijn beste seizoen voor Chelsea"

Foto: © Photonews

Chelsea blijft de zeges maar aan elkaar rijgen in de Premier League. Zondagnamiddag haalde de ploeg van Antonio Conte het van Hull City. Onze landgenoot Thibaut Courtois droeg zijn steentje bij en zit dit seizoen al aan dertien (!) clean sheets.

Zondagnamiddag hield Courtois al voor de dertiende keer in amper 22 wedstrijden de nul. En of dat straf is! Nooit eerder gedurende zijn carrière verzamelde de doelman meer clean sheets. Als je weet dat er nog zestien competitiewedstrijden moeten volgen, dan kan Courtois er nog wel enkele wedstrijden zonder tegendoelpunt aan toevoegen.

Overigens mag ook Courtois' all time record in de Premier League gezien worden. De Rode Duivel speelde in zijn carrière 77 wedstrijden in de Engelse eerste klasse, in totaal hield hij dertig keer de nul.

Thibaut Courtois has now kept 13 clean sheets in the league this season; the most he's ever managed in a Premier League campaign. pic.twitter.com/lv3vAGj69l — Squawka Football (@Squawka) 22 januari 2017

courtois's number of clean sheets is at the back of his jersey... — Solʹô·mon (@YSGNG) 22 januari 2017

I think so far, this has been courtois' best season for us #CFC — Lil Chano from the O (@FrankieMrTaraji) 22 januari 2017(@FrankieMrTaraji) 22 januari 2017

Courtois has a great chance of getting the PL record for the most clean sheets if he keeps his form up — TCE (@TheConteEffect) 22 januari 2017

Thibaut Courtois makes a vital save late on to preserve the clean sheet. 2-0. #CFC pic.twitter.com/gqElh3zqfb — Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) 22 januari 2017