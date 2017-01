In welke Zuid-Amerikaanse landen kan je nog koopjes doen? Mannaert legt uit: "We volgden hem, tot we zijn transferprijs hoorden"

Het is opvallend hoe Club Brugge de laatste jaren telkens op de Zuid-Amerikaanse markt zich roert. Vincent Mannaert legt uit waar er nog zaken te doen vallen en waar niet.

Mannaert weet in welke landen hij nog redelijk goedkoop kwaliteit kan ophalen. "Zo kom je terecht in Uruguay, Paraguay, Colombia... Landen waar de verhouding prijs-kwaliteit nog redelijk is. Alhoewel, 't wordt er stilaan ook duurder. Wij hebben destijds Bacca, die toen topschutter was in Colombia, weggehaald voor 1,4 miljoen. Vandaag betaal je voor de topschutter ginder makkelijk 6 miljoen", aldus de manager van Club Brugge in HLN.

Argentinië is voor Belgische clubs dan weer voorbij. "Voor de topschutter in Argentinië betaal je al snel negen miljoen. Wij hebben een tijdje Manuel Lanzini gevolgd, die nu bij West Ham zit. Tot we zijn prijskaartje (11 miljoen, red.) hoorden. Dat ging dus niet door. 'k Ga je nog iets zeggen: voor Izquierdo, die in Colombia minder hoog stond aangeschreven dan Bacca, hebben wij achttien maanden na de komst van Bacca het dubbele betaald."