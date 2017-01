Gent heeft er een stevige verdediger bij: "Ik kan nog veel beter"

William Troost-Ekong kon in zijn eerste aantreden voor AA Gent meteen de nul houden. De centrale verdediger mocht dus terugkijken op een meer dan geslaagd debuut bij de Buffalo's.

De Nederlandse Nigeriaan schoof dan ook met plezier aan tafel voor een babbel achteraf. "Ik ben heel tevreden met het houden van de nul en hoe het team speelde. Het was ook al lang geleden dat we Charleroi nog eens konden verslaan", was de nieuwkomer goed op de hoogte.

"In het begin had ik wel wat zenuwen, maar dat is normaal bij je debuut", aldus Troost-Ekong. Hij werd immers al een poos geleden bij Gent gehaald, maar meteen uitgeleend aan Haugesund. "Ik heb er een hele tijd op gewacht, ook."

Met de bal aan de voet oprukken, is ook één van mijn kwaliteiten -William Troost-Ekong

Daarna toonde hij zich een stevige verdediger met overzicht. "Naarmate de wedstrijd verder ging, voelde ik me steeds beter. Het was ook goed voor het vertrouwen dat ik meteen mocht spelen. Voor de aanpassing was het goed dat ik er van in november al bij was."

Hij ging zelfs even op avontuur. "Ik tikte hem iets te ver, anders kon ik gewoon doorlopen. Dat is ook één van mijn kwaliteiten, oprukken met de bal aan de voet vanuit de verdediging." Het lijkt alvast dat Gent zich de keuze voor Troost-Ekong niet zal beklagen. "Maar ik kan nog veel beter, hoor."