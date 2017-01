Antwerp-coach De Decker tevreden met nieuwe zege: "We speelden een volwassen wedstrijd"

Foto: © photonews

Wim De Decker blijft het goed doen als coach van Antwerp. Sinds hij overnam als T1 is de Great Old nog ongeslagen. Ook gisteren was hij tevreden met de prestatie van zijnteam.

"We speelden een heel volwassen wedstrijd op uitzondering van de eerste tien minuten in de tweede helft. Maar iedereen bleef zijn taken goed uitvoeren en dat is belangrijk", zei Wim De Decker op de persconferentie na de wedstrijd. Het duo Omolo-Haroun was opnieuw outstanding. "Ze doen het al weken op rij heel goed", bevestigde De Decker.

Antwerp trad overigens voor de derde keer op rij met dezelfde ploeg aan. Dat was onder Vanderbiest en Gevaert wel anders. "Toch zullen we iedereen nog nodig hebben. Ook Camus en Colpaert, die vandaag uit de selectie vielen", klinkt het bij De Decker. "Ook de spelers op de bank zijn belangrijk. Zo sprak Biset de groep nog toe in de kleedkamer. Dat zorgt voor extra motivatie."

Ik wil de vrijwilligers bedanken om het veld zo optimaal mogelijk te houden.

De Decker strooide ook nog met complimentjes. Eerst naar de tegenstander: "Er stond bij Leuven een stevig blok en dat is wel knap van Dennis van Wijk op die korte periode." Nadien ook naar de vele vrijwilligers die de wedstrijd mogelijk maakten: "Ik wil ze bedanken om het veld zo optimaal mogelijk te houden. Het is in het verleden al anders geweest en dan is het leuk dat je deze avond winnend kan afsluiten."

De komende weken wachten twee uitwedstrijden naar Tubeke en Union. "Geen simpele opdracht, maar we moeten eerst genieten van deze overwinning. De buit is zeker nog niet binnen en we mogen ook nog niet beginnen rekenen. Maar we mogen nu wel even fier zijn", besluit De Decker."