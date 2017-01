Stuivenberg reageert kort op afwezigheid Bailey

Foto: © photonews

Wat is er aan de hand in Genk? Leon Bailey die niet tot de wedstrijdselectie behoort na een gesprek met het bestuur en trainer Albert Stuivenberg... Het ruikt naar transferkoorts, maar bij de Limburgers proberen ze het potje voorlopig gesloten te houden.

Bailey had een gesprek met Stuivenberg, maar die liet het achterste van zijn tong niet zien. "We hebben een gesprek gehad en de uitkomst daarvan is dat hijj niet geselecteerd is", zei hij aan Sporza. "De verdere inhoud van het gesprek houden wij onder ons. Dat is zo afgesproken."

Over een blessure gaat het al zeker niet en de graad van geheimdoenerij laat vermoeden dat er meer aan de hand is dan gewoon 'wat rust'. "Voorlopig is de niet-selectie enkel voor deze wedstrijd. Voor de rest zullen we zien. Hij heeft vandaag wel gewoon getraind."