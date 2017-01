Doelmannenruil in de maak tussen Deportivo en Anderlecht: Roef is al in Spanje, Ruben komt naar België

Foto: © Photonews

Anderlecht heeft zijn vervanger voor Frank Boeckx beet. De Spanjaard Ruben Ivan Martinez Andrade - kortweg Ruben - wordt betrokken in een ruildeal met Davy Roef.

Tweede doelman Davy Roef is vanochtend op het vliegtuig gestapt met bestemming La Coruna. Roef wordt door Anderlecht betrokken in een ruildeal met Ruben Ivan Martinez, de reservedoelman van Deportivo. Roef had het bestuur van Anderlecht gevraagd om een oplossing te zoeken tijdens de winterstop.

Ruben deed hetzelfde bij Deportivo. Beide doelmannen mochten bij hun clubs pas weg als er een waardige vervanger werd gevonden. Een ruildeal lijkt dan ook een goede optie voor zowel Anderlecht als Depor. Als Ruben het eens geraakt met paars-wit en Roef vandaag akkoord gaat met het voorstel van Spanjaarden, is de transfer in kannen en kruiken. Het zou in beide gevallen om een huurperiode tot het einde van het seizoen gaan.