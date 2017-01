Verliest Jupiler League nog één van haar smaakmakers deze winter? "Zij brachten concreet bod uit"

Er is al veel gezegd en geschreven over Henry Onyekuru. De Nigeriaanse wervelwind heeft tijdens zijn eerste maanden in eerste klasse indruk gemaakt op zowat iedereen. Maar blijkbaar is hij nu al te goed voor de Belgische top.

De 19-jarige linkeraanvaller scoorde dit seizoen al tien goals en gaf zes assists. Je zal ver moeten zoeken om een tiener met dezelfde statistieken te vinden. Onyekuru ontpopte zich als één van de smaakmakers van de competitie en de topclubs gingen al voorzichtig eens polsen. Ze kregen wel te horen dat hij geen spek voor hun bek meer is.

Al zou hij wel een verrassende transfer kunnen maken. Het Schotse Celtic zou immers heel concreet zijn, liet hij zelf weten aan AfricanFootball.com. "Het is de enige club die met een bod is gekomen", zei hij. Onyekuru zou een transfer absoluut zien zitten en Celtic heeft de benodigde euro's om hem te kopen.