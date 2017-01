Goudhaantje ontbreekt in Genkse wedstrijdselectie: transfer op til?

Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt morgenavond op de 23ste speeldag KV Kortrijk in de eerste thuismatch van de Limburgers na de winterstop. Opvallend: goudhaantje Leon Bailey ontbreekt in de wedstrijdselectie. Is er een transfer op til?

Gisteren was Leon Bailey ook al niet te bespeuren op de training van KRC Genk. De Jamaïcaan had een gesprek met Dimitri De Condé en Patrick Janssens, maar de inhoud van dat gesprek is niet bekend. Bailey is niet geblesseerd, alles wijst dus op een nakende transfer.

Maar waar gaat Bailey naar toe? Deze zomer flirtte Ajax nog met de 19-jarige flankaanvaller, maar intussen zit zowat half Europa achter de talentvolle Jamaïcaan. En hoeveel zal Genk aan Bailey verdienen? Genk wimpelde in augustus nog een bod van 20 miljoen euro af.