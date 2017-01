Zesde in Miss België, derde knapste voetbalster ter wereld volgens ons

Foto: © Instagram

Kent u Maithe Rivera Armayones al? De speelster van Wolvertem-Merchtem deed ook aan atletiek én ging voor de titel Miss België 2017. Het leverde een zesde plek op, maar in onze poll voor knapste speler van 2016 werd ze derde.

Maithe Rivera Armayones is een 18-jarige speelster van Wolvertem-Merchtem die ook ging voor de titel van Miss België 2017. Op 14 januari was de finale en werde ze vijfde eredame.

Armayones behoorde niet bij de topfavorieten voor het kroontje, maar deed het dus zeer goed. In onze poll werd ze derde onder de knappe voetbalsters, de top-2 stellen we later aan jullie voor.

