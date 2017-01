Tuur Dierckx bekroonde sterke wedstrijd met een doelpunt: "Maar deze Tuur kan nog 30% beter"

Antwerp boekte dit weekend alweer een belangrijke zege in de strijd om de tweede periode. Tuur Dierckx speelde andermaal een sterke partij en bekroonde die met een doelpunt.

"Ik ben heel tevreden met de prestatie van de ploeg. Dit was zeker een verdiende overwinning, we hebben er dan ook allemaal hard voor geknokt", reageerde Tuur Dierckx na afloop van de wedstrijd.

De laatste weken strooit Dierckx met assists en nu ook doelpunten. "Deze Tuur kan nog 30% beter. Ik zal er zeker staan in de beslissende wedstrijden. Daar doe je het uiteindelijk voor. De statistieken moeten nog omhoog. Het is nog lang niet allemaal perfect, maar ik voel me goed in mijn vel", zegt Diercxk, die stilaan uitgroeit tot een publiekslieveling. "Ik hoor de de supporters mijn naam scanderen, dat doet deugd."