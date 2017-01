VIDEO: Belgische veldspeler pakt in de 95ste minuut een strafschop bij de U17 van PSV

Foto: © psv youtube

De video van onze jonge landgenoot Yorbe Vertessen gaat viraal. De 16-jarige aanvaller pakte voor PSV U17 een strafschop in de allerlaatste minuut op een internationaal jeugdtoernooi.

De U17-ploeg van PSV is op dit moment actief op de Al Kass International Cup, het officieuze WK voor clubs voor jeugdteams, in Qatar. Zaterdag speelden de jonge kerels van PSV in groep A tegen hun Marokkaanse leeftijdsgenoten van Raja Casablanca.

PSV leidde met 3-2 tegen, maar in de 95ste minuuut kregen de Marokkanen nog een penalty. In het tumult dat daarop volgde kreeg doelman Kyan van Dorp nog rood voor een elleboogstoot. Onze landgenoot Yorbe Vertessen, die vorige week nog zijn eerste profcontract bij de lampenclub tekende, offerde zich op om in doel te gaan staan. Hij stopte de strafschop en werd zo de held!