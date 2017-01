Rooney kan bestbetaalde speler ter wereld worden en het mag ook

Foto: © photonews

De coup die de Chinese clubs op de Europese markt plegen is nog niet voorbij. Met Wayne Rooney proberen ze een volgende grote naam naar het Oosten te lokken. En er zijn twee clubs die tegen elkaar opbieden, wat Rooney de bestbetaalde speler ter wereld kan maken.

Peking Guoa en Guangzhou Everglade dingen beide naar de diensten van de aanvaller van Manchester United. Onder José Mourinho is hij meer bankzitter dan wat anders. En de Portugees maakt er niet echt een probleem van dat hij zou vertrekken.

"Het is aan hem. Ik wil niet kritisch zijn op spelers die naar China vertrekken. Het is hun leven, hun carrière. Wayne kan veel geld verdienen. Maar ook de ervaring kan interessant zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes", zegt hij in The Mirror.