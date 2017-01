De 'Japanse Raman' is op weg naar AA Gent, de échte Raman reageert met vette knipoog

KAA Gent wil zich in de laatste week van de transferperiode (nog maar eens) versterken. De kans is groot dat de Japanner Yuya Kubo binnenkort de gelederen komt versterken. 'De Japanse Benito Raman' wordt hier en daar al gezegd.

Hein Vanhaezebrouck wil er graag een type-Benito Raman bij. Sinds de aanvaller Gent vorige zomer inruilde voor Standard, beschikt Vanhaezebrouck niet meteen meer over zo'n snelle en explosieve (centrum)aanvaller. Dankzij de komst van Kubo, zou dat probleem van de baan kunnen zijn.

Je moet natuurlijk altijd uitkijken met bijnamen, en al zeker als Benito Raman himself meekijkt. De aanvaller van Standard pikte via de sociale media op dat Gent jacht maakt op zijn Japanse versie en reageerde meteen met een vette knipoog. "Spijtig genoeg is er maar één Benito Raman", aldus de speler.