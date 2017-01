Een verrassing voor u? Dit is de meest beslissende speler in Europa (in de vijf grootste competities)

Foto: © photonews

Overal in Europa hebben de competities zich opnieuw op gang getrokken. Ook in de vijf grote competities (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 en La Liga, nvdr.) rolt de bal opnieuw.

De mensen van de statistiekenwebsite Squawka onderzochten nu welke speler de meest beslissende speler is in die vijf grootste competities. Niet geheel verrassend kwam Squawka uit bij Alexis Sanchez, de aanvaller van Arsenal.

De Chileen was dit seizoen al betrokken bij maar liefst 22 doelpunten. Niet slecht, als je weet dat Arsenal in totaal vijftig competitiedoelpunten maakte tot dusver. In bijna de helft van de doelpunten heeft Alexis dus een aandeel.

Met vijftien doelpunten prijkt de aanvaller naast Diego Costa (Chelsea) aan de leiding in het topschuttersklassement. In het klassement van de assists volgt Sanchez met zeven assists op twee eenheden van leider Kevin De Bruyne.

No player has more goals and assists than Alexis Sanchez (22) in Europe's top 5 leagues so far this season.



Here's Squawka Suggests... pic.twitter.com/hvVAqrZ0LE