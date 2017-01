Fans van Charleroi willen statement maken en boycotten match in Oostende

Sporting Charleroi wordt vanavond niet aangemoedigd door de hevige Karolingische aanhang. De fans hebben besloten om de wedstrijd te boycotten en dus thuis te blijven.

Eerlijk? We hadden er aanvankelijk geen erg in. In een mistige Versluys Arena zien we vanop de persbanken namelijk niets van het bezoekersvak aan de overkant.

Maar onze frank - of voor de muggenzifters: euro - viel toen het toch snel opvallend stil bleef. En dat is niet normaal voor de fanatieke fans van Charleroi, die ook niet verlegen zitten voor een vuurpijl meer of minder.

Fris op het werk

De fans van de Zebra's hebben dus besloten om de wedstrijd te boycotten. De reden? Ze zijn het beu dat hun club op midweekwedstrijden elke keer een verre verplaatsing moet maken.

Bovendien valt het ook niet in goede aarde dat voor de verplaatsing naar Oostende een buscombi verplicht was. Eén ding is zeker: de jongens zullen morgen fris op het werk verschijnen.