Rasechte Vlaming Gertjan Martens voelt zich in zijn sas bij het gestaag groeiende Union: "Zonder Coucke stond Oostende ook nog niet zo ver"

Foto: © photonews

Gertjan Martens is aan zijn tweede seizoen bij Union Saint-Gilloise bezig. Voor de 28-jarige verdediger is de Brusselse omgeving al anderhalf jaar een aparte belevenis.

De Oost-Vlaming is immers de enige Vlaming bij de traditieclub met elf Belgische landstitels. "Dat vind ik wel tof. Het is goed voor mijn Frans", vertelt Martens bij Voetbalkrant.com. "Bij Ronse en KV Oostende in het begin was de voertaal ook Frans. Dat staat dus wel op punt."

Minder op punt staat de nieuwe tribune Joseph Marienstadion. Die moet dit najaar helemaal af zijn. Dan hoeft Union niet langer zijn thuismatchen in een leeg Koning Boudewijnstadion te spelen.

Mijn Frans staat ondertussen op punt - Gertjan Martens

"Dat is echt doodzonde want wij hebben hier ook niet voor gekozen. Als het van ons afhangt keren we zo rap mogelijk terug naar het Dudenpark. Maar we kunnen de nieuwe tribune er ook niet zelf gaan zetten.

"Union is een club die mogelijkheden heeft en kan groeien, maar dat gaat gelijkelijk aan. Zonder Mark Coucke stond Oostende ook nog niet zo ver", besluit Martens.