Mathijssen rekent zich nog niet rijk na de komst van Club-huurling Strandberg: "Ik hoop dat we daar nog een oplossing voor vinden"

Foto: © photonews

Westerlo triomfeerde zondagavond Achter de Kazerne na goals van Nicolas Rommens en Khaleem Hyland. Nieuwkomer voorin Carlos Strandberg mocht slechts enkele minuten voor tijd zijn opwachting maken.

De Kemphanen huren de Zweedse aanvaller tot het einde van het seizoen van Club Brugge. En dus is de Belgische voetbalfan benieuwd naar wat de debutant in de Jupiler Pro League in zijn mars heeft.

"Ik verwacht heel veel van hem", vertelde Jacky Mathijssen zondag na de 1-2-zege bij KV Mechelen. "Ik kon hem niet vroeger inbrengen, ondanks dat dat eigenlijk wel nodig was. Als ik hem eerder liet invallen en Mechelen kwam op voorsprong, dan had ik geen alternatieven meer."

Ik verwacht veel van Carlos Strandberg - Jacky Mathijssen

De spoeling in de Westelse aanval is namelijk dun na het vertrek van Michalis Manias en Eric Lanini, én de blessure van Benji De Ceulaer. "Ik hoop dat we daar nog een oplossing voor vinden", deed Mathijssen een oproep aan zijn bestuur. "Want ik wil zo rap mogelijk beide spitsen (Strandberg en Ganvoula, red.) samen inzetten."