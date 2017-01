Vossen en Poulain waren onzeker, Preud'homme recupereert toch één van hen

Foto: © Photonews

De wedstrijden in de Jupiler Pro League volgen elkaar in een hoog tempo op. Club Brugge won afgelopen zondag nog op het veld van Standard, woensdagavond krijgt de regerende landskampioen Waasland-Beveren over de vloer.

Het was bang afwachten voor de fans van Club Brugge, maar de wedstrijdselectie van Michel Preud’homme bracht enigszins goed nieuws met zich mee. Achter de namen van Benoit Poulain en Jelle Vossen (beiden een tik gekregen in Luik, nvdr.) stond een vraagteken.

Poulain out, Vossen in selectie

Eerstgenoemde ontbreekt in de selectie, terwijl Vossen wél in de selectie zit. Of de aanvaller fit genoeg is om aan de partij tegen Waasland-Beveren te beginnen, moet nog blijken. Maar mocht de spits niet in staat zijn om minuten te maken, zou Preud’homme hem natuurlijk niet selecteren.

Door de afwezigheid van Poulain, wordt het sowieso puzzelen voor de trainer van blauw-zwart. In Luik loste Preud’homme het uitvallen van Poulain handig op door Denswil naar het centrum te trekken, Cools op links te posteren en nieuwkomer Palacios als rechtsback te gebruiken.

De kans is groot dat Preud’homme tegen Waasland-Beveren voor hetzelfde recept kiest. Laurens De Bock staat ook steeds dichter bij zijn rentree – hij zit in de selectie -, maar het is niet duidelijk of hij al klaar is om aan de partij te beginnen. Voorin wordt het uitkijken voor wie MPH kiest. Vossen staat op scherp: pakt hij nog één gele kaart, dan mist hij de topper tegen Gent van komende zondag.

Wesley, Diaby of toch maar Vossen?

Wesley presenteerde zich prima tegen Standard én maakte zijn eerste goal voor Club, terwijl ook Diaby stilaan opnieuw de oude is. Vossen sparen en één van zijn collega-aanvallers minuten gunnen, lijkt geen slecht idee. Nog enkele zaken om uit te klaren voor Preud’homme, maar uiteindelijk heeft de trainer van Club nog opties genoeg.

Verrassing: geen spoor van Pina

Verrassend genoeg is er in de selectie van Club Brugge geen plaats voor Tomas Pina. Afgelopen weekend zat de Spanjaard nog op de bank, maar nu is er geen spoor van hem in de wedstrijdkern. Het is voorlopig afwachten of de middenvelder geblesseerd is of er meer aan de hand is.

De volledige selectie:

Doelmannen: Ludovic Butelle, Ethan Horvath

Verdedigers: Dion Cools, Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Niels Verburgh, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Wesley Moraes, José Izquierdo