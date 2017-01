Nainggolan achterna: Stuur jouw beste Ninja-tackle in met #MyNinjaTackle en win een mooie prijs!

Foto: © photonews

Deze week werd er -terecht overigens- de aandacht op gevestigd dat Radja Nainggolan een wel heel effectieve en unieke tackle in zijn arsenaal heeft zitten. Kan jij hem zelf ook uitvoeren?

Na de Cruijfbeweging, de Zidane en de Ronaldinho Elastico, zou ook Radja Nainggolan zijn naam moeten geven aan zijn specifieke tackle. Dat vond een fan op Twitter en hij voegde er meteen onderstaand filmpje bij. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

There is Cruyff Turn, Ronaldinho Elastico, The Rivelino..etc



and then there is The Nainggolan tackle. pic.twitter.com/bNzEuQvh5i