Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League in de maak?

Er is nog maar één speeldag na de winterstop achter de rug in onze Jupiler Pro League, of er moet alweer een trainer voor zijn job vrezen. Deze keer is het niemand minder dan Karim Belhocine die onder vuur ligt.

KV Kortrijk ging de winterstop in met een troosteloze 0 op 18 en afgelopen weekend werd dat zelfs 0 op 21. Dat de Technisch Directeur – ook trainer – van de Kerels onder druk staat, is dan ook normaal.

Geen plan B

“We kunnen niet blijven verliezen”, zegt voorzitter Joseph Allijns in Het Nieuwsblad. “Met nog drie punten zouden we gered moeten zijn. Met nog thuismatchen tegen Lokeren, KV Mechelen, Waasland-Beveren en Moeskroen zou dat geen probleem mogen zijn.”

“We hebben begin januari de situatie met CEO Ken Choo geanalyseerd en er is geen plan B betreffende de technische staf. Ons plan is eerder achteraan nog twee defensieve versterkingen aan te trekken”, besluit Allijns.