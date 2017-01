EXCLUSIEF: Bailey niet enkel dicht bij Bundesliga, Premier League-club roert zich ook stevig

Foto: © photonews

Leon Bailey leek deze morgen op weg te zijn naar de Bundesliga, maar volgens onze informatie liggen er nog wat kapers op de kust en heeft Bailey wel meer mogelijkheden. Zo kan hij ook naar de Premier League.

Het verhaal is nog niet geschreven, maar vandaag zou er wel een doorbraak in het dossier moeten komen. Naast Leverkusen is er ook een club uit de Ligue 1 (Lille OSC, maar die hadden niet de financiële middelen om de transfer door te drukken) en één uit de Premier League héél concreet. Beide clubs hebben een bod neergelegd bij Genk en wachten nu op antwoord van de Limburgers. Enige probleem - net als bij Leverkusen - is dat vader Craig Butler 25 procent van de transfersom kan opeisen.

Butler zelf werd in Brussel gespot in gezelschap van Mitch Bakkovens, de man die eerder al grote transfers deed in België voor clubs uit de Verenigde Emiraten. Bakkovens zou de man zijn die voor beide clubs onderhandeld met Genk en het bod heeft neergelegd. Hij zou ook een oplossing zoeken voor broer Kyle, die voor Engeland geen werkvergunning heeft. Volgens de entourage van de speler is het verhaal bij Genk over en maakt hij in de volgende uren bekend naar wie hij overstapt.

Premier League

Het aanbod van de club uit de Premier League is voor Bailey zelf in elk geval het aantrekkelijkste en hij heeft al een persoonlijk akkoord met de club, die op dit moment nog niet gekend is. Hij zou er een monsterloon kunnen gaan verdienen...