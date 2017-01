Is Duitsland wel de geschikte volgende stap? "Met zijn explosiviteit kan de beste Bailey zelfs bij Borussia Dortmund mee"

Is Leon Bailey op weg van KRC Genk naar de Bundesliga? Een persoonlijk akkoord met topclub Bayer Leverkusen is alvast bereikt. Kan de 19-jarige winger nu al zijn mannetje staan aan de Duitse top?

"Als het tot een overgang komt, zal de snelheid van uitvoering in het begin een probleem vormen", vertelt Bundesliga-kenner Luc van Doorslaer bij Voetbalkrant.com. "Zelfs een topper als Kevin De Bruyne had destijds bij Werder Bremen een viertal matchen nodig om zich aan te passen aan het ritme."

Chicharito is natuurlijk een wereldvoetballer, het niveau van de andere aanvallers kan hij aan - Luc van Doorslaer

Toch gelooft Van Doorslaer dat Bayer Leverkusen, nummer 14 op de UEFA-ranking, de ideale stap is voor Bailey. "Leverkusen staat bekend voor zijn goede scouting en begeleiding. En voorin mag er wel wat bij. Chicharito is natuurlijk een wereldvoetballer, maar Stefan Kießling zit bijna aan het einde van zijn carrière. En het niveau van de andere offensieve jongens kan Bailey aan."

"De beste Bailey kan met zijn explosiviteit zelfs bij een ploeg als Borussia Dortmund mee", meent Van Doorslaer verder. "Alleen is de vraag of hij een constante in zijn prestaties kan brengen. Dat wil bij Genk nog niet altijd lukken. Eljero Elia, Nederlands toptalent, is een gelijkaardig type dat in Duitsland niet kon doorbreken. Hopelijk lukt dat voor Bailey wel."