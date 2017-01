Degradatiestrijd in 1A: hoe zien de programma's eruit van de vijf mogelijke dalers?

Westerlo deed het voorbije weekend een gouden zaak in de strijd om het behoud. De troepen van Jacky Mathijssen wonnen met 1-2 op het veld van KV Mechelen en gaven zo de rode lantaarn door aan Moeskroen. Hoe zien de programma's eruit van alle degradatiekandidaten?

Lokeren (10de met 24 punten) en KV Kortrijk (11de met 24 punten) tellen al negen punten meer dan hekkensluiter Moeskroen. We gaan voor beide teams niet uit van een absoluut doemscenario en nemen ze dan ook niet mee in dit overzicht. Waasland-Beveren, Eupen en ook Sint-Truiden moeten intussen wel met een bang hartje naar onder kijken.

12. Sint-Truiden (20 punten)

Na een recente 1 op 9 mag Sint-Truiden zich stilaan zorgen beginnen maken. Van de acht wedstrijden die de Kanaries nog resten, zijn er zes tegen een tegenstander die nog volop strijdt voor een plaatsje in play-off 1. De verplaatsing naar Westerlo en het thuisduel tegen Eupen zouden wel eens doorslaggevend kunnen worden voor STVV.

25/01: STVV - KV Mechelen

28/01: STVV - KV Oostende

05/02: Westerlo - STVV

10/02: STVV - Genk

18/02: Zulte Waregem STVV

25/02: Charleroi - STVV

04/03: STVV - Eupen

12/03: Club Brugge - STVV

13. AS Eupen (20 punten)

Eupen wordt vaak geprezen om het technische en mooie combinatievoetbal, maar de ploeg van Jordi Condom kampeert wel al bijna een heel seizoen in buik van het klassement. Voor de winterstop pakten de Panda's nog drie belangrijke punten op het veld van Oostende, maar de komende weken zal het er toch om gaan spannen am Kehrweg. Als Eupen komend weekend verliest in Moeskroen, ziet het er plots slecht uit.

26/01: Eupen - Standard

29/01: Moeskroen - Eupen

04/02: Eupen - Waasland-Beveren

11/02: Gent - Eupen

18/02: Eupen - Kortrijk

25/02: Lokeren - Eupen

04/03: Sint-Truiden - Eupen

12/03: Eupen - Zulte Waregem

14. Waasland-Beveren (19 punten)

Ook Waasland-Beveren mag nog niet op zijn lauweren rusten. De Waaslanders hebben een lastig tweeluik op het einde van de reguliere competitie (Gent en Anderlecht) en kunnen in de komende weken maar beter zoveel mogelijk punten sprokkelen. De rechtstreekse duels met Westerlo, Eupen en Moeskroen zullen allicht de doorslag geven.

25/01: Club Brugge - Waasland-Beveren

28/01: Waasland-Beveren - Westerlo

04/02: Eupen - Waasland-Beveren

07/02: Waasland-Beveren - KRC Genk

12/02: Waasland-Beveren - Standard

18/02: Moeskroen - Waasland-Beveren

25/02: KV Kortrijk - Waasland-Beveren

04/03: Waasland-Beveren - Gent

12/03: Anderlecht - Waasland-Beveren

15. Westerlo (18 punten)

Westerlo heeft zijn lot nog steeds in eigen handen. De komende anderhalve week wordt mogelijk al cruciaal. Als er in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht punten geraapt worden, des te beter. Maar de focus van Jacky Mathijssen ligt vermoedelijk al bij het tweeluik Waasland-Beveren - STVV. Nadeel voor Westerlo: het speelt de laatste vijf speeldagen tegen ploegen die nog volop in de running zijn voor play-off 1.

25/01: Westerlo - Anderlecht

28/01: Waasland-Beveren - Westerlo

05/02: Westerlo - STVV

11/02: Charleroi - Westerlo

17/02: Westerlo - Club Brugge

25/02: Westerlo - KV Oostende

04/03: Zulte Waregem - Westerlo

12/03: Westerlo - KRC Genk

16. Moeskroen (15 punten)

Moeskroen staat er momenteel het slechtste voor, maar pakte meteen na de winterstop wel drie hoopgevende punten tegen Lokeren. Met nog rechtstreekse duels tegen Eupen en Waasland-Beveren in het verschiet (twee keer thuis) mogen les Hurlus blijven dromen van een verlengd verblijf in 1A. Voordeel voor Moeskroen: op de laatste speeldag in Kortrijk staat er voor de thuisploeg allicht niets meer op het spel.

24/01: Zulte Waregem - Moeskroen

29/01: Moeskroen - Eupen

04/02: KRC Genk - Moeskroen

11/02: Moeskroen - KV Oostende

18/02: Moeskroen - Waasland-Beveren

26/02: Gent - Moeskroen

04/03: Moeskroen - Standard

12/03: Kortrijk - Moeskroen